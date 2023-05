Dentro de casa, Floresta empata com Amazonas e entra no Z-4 da Série C

Na noite desta segunda-feira (29), o Floresta recebeu o Amazonas, no Estádio Presidente Vargas, pela 5ª rodada da Série C, e ficou no empate de 1 a 1. Wendel marcou para o Verdão da Vila, enquanto Luan Santos anotou o gol dos visitantes.

Com o resultado as equipes vivem situações opostas na tabela. O Floresta entrou na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição, com cinco pontos. Já o Amazonas segue no G-8, com oito pontos ganhos, ocupando a quinta colocação.

Legenda: Jogo equilibrado acabou em empate entre as duas equipes. Foto: Ronaldo Oliveira / Floresta EC

PRÓXIMO JOGO

O Floresta volta a entrar em campo no domingo (4), quando enfrentará, fora de casa, o Botafogo/PB, às 16h30 no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela 6ª rodada da competição.