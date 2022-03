Dentinho treina forte e pode ser relacionado pela primeira vez no Ceará

O Ceará se reapresentou na última segunda-feira (21) visando o confronto decisivo contra o CRB-AL pela Copa do Nordeste. A partida acontece na quinta-feira (24) e pode ter novidade nos relacionados para a partida, até mesmo na equipe titular: o atacante Dentinho.

Anunciado no dia 02 de março, Dentinho chegou ao Ceará para elevar o patamar ofensivo da equipe. Sem jogar há quatro meses, o atacante, de 33 anos, precisou realizar uma pré-temporada à parte para estar apto e receber o aval da comissão técnica e do departamento médico.

Nas redes sociais, o atacante tem publicado imagens e vídeos de treinamentos no CT de Porangabuçu, fazendo menção a uma possível estreia com a camisa alvinegra. Atualmente, no setor ofensivo, o técnico Tiago Nunes conta com: Cléber, Erick, Mendoza, Lima e Zé Roberto. Os atacantes Iury Castilho, Jael e Matheus Peixoto se recuperam de lesão.

Preparação para enfrentar o CRB-AL

O técnico Tiago Nunes realizou duas atividades de preparação para o duelo decisivo contra os alagoanos. Na segunda-feira, promoveu um treino de posse de bola e marcação pressão em espaço reduzido. Na manhã desta terça-feira (22), a equipe realizou trabalho tático. No período da tarde foi reservado para descanso dos atletas e da comissão técnica.