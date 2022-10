Dentinho não é mais jogador do Ceará

Chegou ao fim da passagem do atacante Dentinho pelo Ceará. Após 9 jogos e nenhum gol marcado, o experiente atacante deixa Porangabuçu em comum acordo com a diretoria do clube. Aos 33 anos, Dentinho acertou com o Vovô com contratação de impacto, mas o jogador não rendeu o esperado, atuando por apenas 138 minutos somados entre 9 entradas em campo.

Dentinho foi titular em apenas uma partida pelo Ceará - contra o General Caballero/PAR, pela Sul-Americana e ainda ficou marcado por perder sua cobrança diante do CRB na disputa de pênaltis pelas quartas de final da Copa do Nordeste no Castelão.

Último jogo

A última vez que o atacante entrou em campo pelo Ceará foi no dia 10 de setembro, na vitória contra o Santos por 2 a 1 no Castelão, quando jogou os últimos 10 minutos de jogo.

