Dentinho é regularizado e é apresentado pelo Ceará; assista à coletiva

O atacante Dentinho foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira (7). Enquanto a supervisão de futebol trabalhava para regularizar o camisa 31, Dentinho revelava em entrevista coletiva os motivos para acertar com o Alvinegro de Porangabuçu e comentou sobre a torcida e o elenco.

"Teve muitas propostas, mas o planejamento e a estrutura do clube me conquistou. A conversa com o 'mister' Tiago Nunes, foi muito agradável. Tive essa opção e estou muito feliz de vestir essa camiseta."

Assista à coletiva na íntegra

Revelado pelo Corinthians, Dentinho disputou as últimas temporadas pelo Shakhtar Donetsk. Pelo clube ucraniano, fincou raízes e fez história ao conquistar 16 títulos. Questionado sobre a posição que pretende atuar no Ceará, o atacante comentou que pretende conversar com Tiago Nunes e comissão técnica, mas revelou que pode atuar como extremo ou camisa 10.

"Ultimamente estava jogando como camisa 9 na Ucrânia, mas jogo aberto, jogo de 10... estou aqui para ajudar o Ceará a conquistar as coisas mais lindas possíveis e ajudar muito o elenco e a todos. [...] Eu vou conversar com o 'mister' Tiago Nunes. Estava jogando nas últimas três temporadas como camisa 9 e tenho certeza que posso ajudar muito nessa posição. Tenho que conversar com ele. Espero estar o mais rápido possível em campo."

Dentinho ainda revelou que pretende fazer uma pré-temporada para estar apto o quanto antes para estrear com a camisa do Ceará. "Eu vou conversar com a comissão técnica ainda, para fazer essa mini pré-temporada. Minha última partida foi há quatro meses. Tenho certeza que o mais rápido possível estarei em campo."

O atacante teve seu primeiro contato com o torcedor alvinegro na vitória do Ceará diante do CSA-AL no último sábado (5). O camisa 31 comentou as primeiras impressões acerca do elenco e o sentimento criado pela torcida.

"Fiquei muito feliz com o que eu vi. O elenco é muito forte, a equipe se comportou muito bem, tem grandes jogadores. Fiquei apaixonado pela torcida, louco para estar em campo. Já tinha recebido coisas boas da torcida, o Lulinha (ex-jogador do Ceará), meu irmão, falou que a torcida é apaixonante. Fiquei muito feliz em ver a massa."