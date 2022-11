Denise Santiago é a homenageada com nome de Taça do Campeonato Cearense Feminino; veja data da final

Na segunda-feira (7), será decidido o Campeonato Cearense Feminino, com o jogo único entre Ceará e Fortaleza. As duas equipes fazem o Clássico-Rainha às 19 horas no Presidente Vargas e quem vencer, levará a taça Denise Santiago.

A jornalista do Sistema Verdes Mares foi homenageada pela Federação Cearense de Futebol (FCF) com o nome da taça:

“Eu fico muito emocionada e grata quando as pessoas reconhecem o meu trabalho. Não é fácil, “abrir mão” de algumas situações para seguir e acreditar no que gosta. Eu espero que muitas mulheres consigam ocupar os espaços que elas quiserem. Se tem competência, seja homem e mulher, você fará um excelente trabalho” comentou Denise, ao site da FCF.

O Ceará luta pelo bi-campeonato, já que foi campeão em 2021 diante do Fortaleza. Já as leoninas, conquistaram o cearense pela última vez em 2020.

