Dênis da Silva Ribeiro, árbitro do jogo da "confusão" entre Ceará e Bahia, apita Clássico-Rei

"Informo que após finalizada a partida, houve um confronto generalizado devido à invasão ao campo de jogo do atleta do EC Bahia, não relacionado na partida, identificado como sr. Severino de Ramos Clementino da Silva (Nino Paraíba), após ter provocado de forma verbal e com um tapa no braço de seu adversário, sr. Jael Ferreira Vieira, número 9. Em seguida, o atleta invasor chutou o rosto e deu um soco no peito em momentos distintos, no seu adversário, sr. John Steven Mendoza Valencia, número 10. De acordo com as características do confronto coletivo, é possível que tenha ocorrido outras agressões não observadas pela equipe de arbitragem".