Demétrius Coelho solicita afastamento da presidência do Conselho Deliberativo do Fortaleza

O presidente do Conselho Deliberativo do Fortaleza, Demétrius Coelho Ribeiro, solicitou afastamento do cargo devido a razões pessoais e profissionais. O comunicado foi feito neste domingo (28) pela Assessoria de Comunicação do Fortaleza.

Demétrius Coelho foi eleito presidente do Conselho Deliberativo para o triênio (2019-2021), em 2018. Concorrendo pela chapa “Salvino Damião Neto”, o agora ex-presidente recebeu 282 votos. Nas redes sociais, Demétrius se despediu exaltando alguma de suas lutas frente ao CD.

Lutei pela camisa Negra (e ainda vou conseguir)



Lutei pelo direito de voto do sócio



Lutei contra as queimadas da Amazônia (não sei se ainda consiguerei lutar)



Lutei pelo direito dos LGTS+ (ainda verei meu clube jogar com a camisa do arco-íris por 90 minutos ou mais)



Foi bom pic.twitter.com/cwK3wkiTxO — Demetrius Coelho Ribeiro (@demetriusadv) March 21, 2021

Nesta quarta-feira (31), o Conselho Deliberativo do Fortaleza Esporte Clube realizará uma reunião extraordinária, de maneira virtual, para apreciar e votar os nomes dos novos diretores, não eleitos, indicados pelo Presidente da Diretoria Executiva, e outros assuntos de interesse do clube. A seção será presidida pelo vice-presidente Wendell Fábio de Miranda Rodrigues.

Na ocasião, estará em pauta da votação os nomes de Alex Santiago, para assumir o cargo de Diretor de Futebol, Fabiano Barreira, para conduzir a diretoria de planejamento, Irlando Gomes, para dirigir os esportes amadores olímpicos do Fortaleza, e Geraldo Luciano, para gerenciar a diretoria administrativa.

Está consumado



De volta pra arquibancada! (Quando puder, lógico) pic.twitter.com/bfvyoiJTk4 — Demetrius Coelho Ribeiro (@demetriusadv) March 24, 2021

Críticas

O ex-presidente Demétrius Coelho Ribeiro foi alvo de críticas por uma ala da torcida do Fortaleza. Ao longo do seu mandato, Demétrius defendeu a criação de uma camisa negra para o Fortaleza, como forma de demonstrar apoio à luta antirracista. Porém, sem aprovação do torcedor tricolor e dos demais membros do Conselho Deliberativo.

Legenda: Manifestação contrária em postagem de Demétrius Coelho sobre à criação de uma camisa negra para o Fortaleza Foto: Reprodução

