Delegação do Fortaleza embarca rumo à Goiás com Zé Welison e sem Lucas Lima; veja relacionados

Logo após a grande vitória do Fortaleza contra o Flamengo, o elenco tricolor seguiu viagem rumo à Goiânia nesta quinta-feira (29). O time enfrenta o Goiás no próximo sábado (01) no estádio da Serrinha.

A novidade entre os relacionados foi a volta de Zé Welison que seguiu viagem com a equipe. O volante havia ficado de fora da última partida por conta de um desconforto muscular na posterior da coxa direita.

Quem não viajou foi o meia Lucas Lima. Na partida contra o Flamengo, o camisa 13 estava no banco reservas. O jogador foi a única falta entre os relacionados de Vojvoda para a partida.

Ao todo, 25 atletas embarcaram na delegação.

Veja relacionados do Fortaleza

Goleiros: Fernando Miguel, Marcelo Boeck e Luan Polli

Zagueiros: Benevenuto, Titi e Ceballos

Laterais: Juninho Capixaba, Brítez e Tinga

Meio-campistas: Ronald, Zé Welison, Lucas Sasha, Hércules, Fabrício Baiano, Caio Alexandre, Lucas Crispim, Lucas Lima, Otero e Matheus Vargas

Atacantes: Romero, Moisés, Depietri, Romarinho, Galhardo, Robson e Pedro Rocha

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil