Delegação cearense conquista cinco medalhas no 1º bloco dos Jogos da Juventude

Os estudantes-atletas do estado do Ceará conquistaram cinco medalhas (duas prata e três bronze) no 1º bloco dos Jogos da Juventude, em Ribeirão Preto-SP e voltam para casa com mais experiência e uma vivência de intercâmbio esportivo, com 27 unidades federativas do Brasil (26 estados e o Distrito Federal) .

“Nossos atletas estão dando o melhor na competição. Ainda é o começo e estamos torcendo por mais resultados”, disse o secretário do Esporte, Rogério Pinheiro.

Nesse 1º bloco, os estudantes-atletas competiram nas modalidades de atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, taekwondo e wrestling.

As competições acontecem em 17 instalações esportivas da cidade. Neste ano, as novidades serão as entradas de águas abertas, esgrima, tiro com arco e triatlo no programa esportivo, que se juntarão a outras 14 modalidades do programa esportivo dos Jogos da Juventude.

Veja os medalhistas:

Prata



Nome do Atleta: Denio Ávila Oliveira Alexandre

Modalidade: Atletismo

Prova: 200m rasos

Escola: Manoel Matoso Filho

Município: Russas

Nome do Atleta: Francisco Ismael Duarte Feitosa

Modalidade: Taekwondo

Escola: EEM Julia Alves Pessoa

Município: Fortaleza

Bronze

Nome do Atleta: Yago Gabriel da Silva Pereira

Modalidade: Ciclismo

Prova: Potência

Escola: Segundo CPM CHMJ

Município: Juazeiro do Norte

Nome do Atleta: Denio Ávila Oliveira Alexandre

Modalidade: Atletismo

Prova: 100m rasos

Escola: Manoel Matoso Filho

Município: Russas

Nome do Atleta: Klayton Raí Ferreira Rodrigues de Almeida

Modalidade: Wrestling

Escola: EEMTI de Croatá Flávio Rodrigues

Município: Croatá da Serra