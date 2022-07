Definidos valores de ingressos para torcida do Ceará no Morumbi pelas quartas da Sul-Americana

A torcida do Ceará vive a expectativa dos dois grandes jogos contra o São Paulo, nos dias 3 e 10 de agosto pelas quartas de finais da Copa Sul-Americana. O jogo de ida será no Morumbi, às 19h15, e o de volta no Castelão, também às 19h15, já que o Vozão tem melhor campanha. E para o jogo de ida em São Paulo, a data inicial de compra, valores dos ingressos e os locais de venda foram definidos pelo clube mandante.

A venda de ingressos começa no dia 31, com a venda online seguindo até 02 de agosto. A compra deverá ser feita no site totalacesso.com, na opção "Arquibancada Visitante". No dia da partida, a venda acontecerá das 13h às 19h15, no estádio do Canindé (Rua Azurita, SN, Portão 7, Canindé, SP.), estádio da Portuguesa.

Legenda: Em agosto, Ceará e São Paulo duelam pela Sul-Americana por uma vaga nas semifinais: na Série A, as equipes empataram em 2 a 2 no Morumbi Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Valores

O valor das entradas para a torcida do Ceará é de R$ 80,00 e R$ 40,00 (meia). O local destinado ao torcedor alvinegro é o Oeste Visitante e o acesso no Morumbi será pelo Portão 15A.

Campanhas e encontro

Ceará e São Paulo lideraram seus grupos na Sul-Americana, com o Vovô avançando com 100% de aproveitamento. Nas Oitavas, ambos também venceram seus dols jogos, com o Vozão superando o The Strongest e o Tricolor passando pelo Universidad Católica. E pela Série A, no dia 28 de maio, em jogo no Morumbi, ocorreu um empate em 2 a 2.

