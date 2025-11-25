Diário do Nordeste
Definição de título entre Flamengo e Palmeiras nesta terça interessa ao Ceará; entenda

Título da Série A do Brasileirão 2025 pode ser conquistado pelo Flamengo nesta terça-feira

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Flamengo e Palmeiras estão disputando o título da Série A do Brasileirão
Foto: GIlvan de Souza/Flamengo

O Flamengo pode ser campeão da Série A do Brasileirão 2025 nesta terça-feira (25), caso vença o Atlético-MG e o Palmeiras perca para o Grêmio. Caso este cenário se confirme, quem pode ser beneficiado é o Ceará, que luta pela permanência na Série A.

Dos três jogos que restam para o Vovô até o fim do Campeonato Brasileiro, um é contra o Flamengo e outro contra o Palmeiras. Caso a definição do título já aconteça nesta terça, os dois times enfrentariam o Ceará já sem lutar mais pelo título.

Legenda: O Flamengo atuou contra o Ceará com um uniforme diferente de suas cores tradicionais
Foto: KID JUNIOR / SVM

O outro jogo do Ceará será contra o Cruzeiro, já neste sábado (29). A equipe mineira pode entrar em campo também já sem chances de título, a depender dos resultados de Flamengo e Palmeiras. O time já confirmou vaga na fase de grupos da Libertadores.

O Ceará soma atualmente 42 pontos em 35 jogos disputados, estando na 14ª colocação da tabela, a quatro pontos da zona de rebaixamento. O primeiro time dentro do Z-4 é o Santos, com 38 pontos. Entre o Vovô e o Peixe estão o Internacional, com 41, e o Vitória, com 39.

