Defesa do Inter usa áudio falso de VAR em julgamento no caso "Gabriel Pec"; clube se pronuncia

O departamento jurídico do clube Internacional apresentou um áudio falso como prova durante o julgamento do zagueiro Victor Gabriel no caso "Gabriel Pec, na manhã de terça-feira (28). O advogado colorado, Rogério Moreira Lins Pastl alega que pode ter acontecido uma falta de checagem, mas que não agiu de má-fé. A apuração inicial é do GE.

O áudio em questão se origina de uma página de humor e paródia no instagram chamada "O VAR Brasileiro", que publicou o conteúdo como forma de piada. Contudo, os advogados de defesa do jogador Victor Gabriel utilizaram o áudio como sendo verdadeiro, fato que foi questionado ainda durante a audiência pela auditora Aline Gonçalves.

"Quando o doutor Rodrigo Bayer fundamentou seu voto, ele utilizou a transcrição do áudio do VAR. Infelizmente, como a gente vive no mundo online, estão circulando notícias que esse áudio não é verídico e eu gostaria de confirmar a fonte real de onde foi extraído esse áudio. Se foi de um site, se foi fornecido pela própria organização do jogo, pela CBF, se seria possível vocês afirmarem com convicção que esse áudio é verídico." - questionou a auditora.

O advogado de defesa por sua vez disse que teria que checar a informação, mas por lealdade processual, pediu para a juíza que desconsiderasse essa prova durante o seu voto. Por fim, afirmou que o áudio "não se trata de uma prova falsa. Eventualmente pode ter acontecido alguma inadvertência, alguma falta de checagem. Mas em nenhum momento houve algum dolo ou má-fé por parte do Internacional ou da defesa".

CLUBE SE PRONUNCIA

Acompanhe a nota oficial do clube:

"O escritório Cravo, Pastl e Balbuena Advogados Associados e o Sport Club Internacional vêm a público para prestar esclarecimentos sobre a documentação apresentada na defesa do atleta Victor Gabriel em processo perante o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Com 19 anos de serviços prestados ao Clube, ao longo dos quais sempre atendeu o Sport Club Internacional de forma idônea, correta e comprometida, o escritório acabou se utilizando, na busca da defesa do atleta, de um áudio que circulava nas redes sociais.

Tanto o escritório quanto o Inter ressaltam que jamais tiveram a intenção de praticar qualquer ato motivado por má-fé no âmbito do processo em questão. Houve, sim, uma falha reconhecida na captação e utilização do conteúdo apresentado na defesa do jogador, imediatamente assumida mediante pedido expresso de retirada do áudio dos autos.

O escritório, com extensa atuação no segmento de Direito Desportivo reconhece o equívoco, assim como pretende aprimorar ainda mais seus métodos para futuros julgamentos.

O Sport Club Internacional e o escritório Cravo, Pastl e Balbuena reafirmam seu compromisso com a ética, a transparência e o respeito às instituições que regem o futebol brasileiro".

RELEMBRE O CASO

Victor Gabriel foi expulso após cometer falta contra Gabriel Pec no jogo entre Internacional e Cruzeiro, válido pela 19° rodada da Série A do campeonato brasileiro. O fato chamou a atenção pela intensidade da jogada, onde o jogador cruzeirense "rodou" no ar e teve que sair de campo de maca, com a perna sangrando.

O zagueiro Victor Gabriel foi condenado a suspensão pelo prazo mínimo de 6 partidas fora dos gramados, ou até que Gabriel Pec retorne aos treinamentos, no prazo máximo de 180 dias.