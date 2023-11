Defesa de Daniel Alves tenta acordo para jogador não ir a julgamento em caso de estupro

Defesa de Daniel Alves negocia para que o atleta não seja julgado no caso de crime sexual contra uma jovem. O brasileiro é acusado de estuprar a moça na boate Sutton, em dezembro de 2022. A defesa do jogador, no entanto, trabalha para que o jogador não vá a julgamento e tenta acordo.

Os advogados de Daniel Alves buscam uma pena de quatro anos, além de uma "robusta compensação" para a vítima. A oferta é para que o atleta não passe pelo julgamento. A informação é do canal de TV espanhol Y Ahora Sonsoles.

“Os escritórios estão trabalhando duro neste caso. A sombra de um eventual acordo de conformidade que anule a possibilidade de realização de um julgamento está aí", disse Carlos Quílez, especialista em informação judicial do Canal de TV Antena 3.

O tribunal emitiu um despacho na terça-feira, que aponta provas suficientes para enviar Daniel Alves à julgamento. Além de depoimentos da vítima e das testemunhas, há também prova pericial. O último passo antes da marcação da data do julgamento é a apresentação de documentos. O grupo tem cinco dias úteis para a apresentação.

Os documentos servem para a discussão se o jogador será absolvido ou condenado. Também deve ser debatido qual a pena que deve ser dada a Daniel Alves. Ex-lateral do Barcelona e da seleção, o jogador está preso desde o dia 20 de janeiro, em Barcelona.