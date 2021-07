Defensa y Justicia x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Taça Libertadores retoma a disputa das oitavas de final nesta quarta-feira (14) e tem o duelo entre Defensa Y Justicia, da Argentina, e Flamengo. A partida ocorre às 21h30 (de Brasília), no estádio Norberto Tomaghello, na província de Buenos Aires-ARG.

O confronto é o primeiro entre as duas equipes no processo eliminatório. O jogo de volta ocorre na próxima quarta (21), às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro/RJ.

A equipe com melhor placar agregado ao término dos jogos avança. Em caso de igualdade, o regulamento da Conmebol prevê a disputa de pênaltis.

Palpites

inter@

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pela Fox Sports.

Escalação

A provável escalação do Defensa Y Justicia é: Ezequiel Unsain; Matías Rodríguez, Adonis Frías, Tomás Cardona e Alexis Soto; Braian Rivero, Raúl Loaiza, Lautaro Escalante e Carlos Rotondi; Walter Bou e Lucas Barrios.

Técnico: Sebastián Beccacece.

A provável escalação do Flamengo é: Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

Técnico: Renato Gaúcho.

Defensa y Justicia x Flamengo

Estádio: Norberto Tomaghello, em Buenos Aires-ARG.

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (14).

Árbitro: Eber Aquino (PAR).

VAR: Julio Bascuñan (PAR).