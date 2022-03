Decisões da Taça das Favelas do Ceará no masculino e feminino acontecem neste sábado

Neste sábado (26), serão conhecidos os campeões da Taça das Favelas do Ceará nas categorias masculino e feminino. A decisão das duas categorias acontecerão à partir das 13 horas, na Areninha Murilão, em Messejana.

A final feminina será entre Jangurussu e Santa Maria, às 13 horas. Mais tarde, às 15 horas, Pantanal e Jardim Iracema fazem a final do masculino, com transmissão da TV Verdes Mares.

O Jardim Iracema chegou na decisão em sua primeira participação e sonham com o título diante do atual campeão, o Pantanal.



Atuais campeões

A última edição da competição no Ceará foi em 2019, já que nos últimos anos não ocorreram devido à pandemia da Covid-19. O Pantanal levantou a Taça no masculino e a equipe Maria Tomásia foi campeã no feminino.

Sobre a Taça das Favelas



Campeonato Sub-17, a Taça das Favelas é organizada pela Central Única das Favelas – CUFA, com mais de 100 mil jovens participam da competição, que se inicia nas peneiras internas nas comunidades até a grande final.

A competição visa contribuir para a promoção da inclusão social através do esporte, influenciando positivamente a realidade de crianças e jovens brasileiros. Uma oportunidade de promover a integração das comunidades, a ressignificação do território e o fortalecimento da autoestima da juventude das favelas.



Participaram da Taça das Favelas deste ano, as comunidades situadas no Estado do Ceará das cidades e regiões próximas Fortaleza, Crateús, Sobral e Juazeiro, que estivesse em áreas nobres, periferias ou subúrbios.