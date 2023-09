Decisivo no Ceará, Chrystian Barletta fala sobre bom momento: 'Feliz depois de um tempo sem atuar'

Chrystian Barletta, segunda contratação mais cara da história do Ceará (R$ 6,6 milhões), tem dado retorno dentro das quatro linhas. O jogador tem recebido oportunidades no time titular de Vagner Mancini desde que chegou. Inclusive, já esteve em campo em cinco oportunidades, marcando gols em três delas (Ponte Preta, Tombense e Criciúma). Ao Diário do Nordeste, o atacante comentou sobre o momento no Alvinegro após passar um período sem atuar pelo Corinthians.

"Estou muito feliz com esse começo depois de um tempo sem atuar [no Corinthians], é muito bom voltar e voltar bem já marcando gols, espero que continue assim pra ajudar o Ceará a conseguir o acesso"

, disse o jogador.

No Corinthians, o jogador não recebeu muitas oportunidades, atuando em apenas cinco jogos nessa temporada. Por causa da boa fase dele no Ceará, a ausência de Barletta no Timão chegou a ser questionada por alguns torcedores corintianos nas redes sociais.

"Eu vejo como um acontecimento muito positivo pra minha carreira [vinda para o Ceará], isso foi algo de muito debate com minha esposa pra tomarmos a decisão certa e com certeza foi essa, estou muito feliz aqui no clube e na capital e espero continuar aqui por um bom tempo", finalizou o jogador.

O Ceará volta a campo na segunda-feira (18), contra o Novorizontino, às 18h (de Brasília), em jogo válido pela 28ª rodada da Série B. A partida vai acontecer no estádio Jorjão, em Novo Horizonte, São Paulo.

*Sob a supervisão de Crisneive Silveira