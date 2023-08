Decisão de Ceará Cup de Fut7 será no sábado (19); veja detalhes

No sábado (19), acontece a grande decisão da Ceará Cup de Fut7. O duelo que vale a taça será entre UZR e RL F.C, às 18h30, no Complexo Internacional Sporting Center (ISC), em Fortaleza. Os finalistas estão garantidos na Copa do Brasil Fut7 2024 que acontecerá em Vitória/ES.

As duas equipes mostraram força desde a fase de grupos, já que tiveram 100% de aproveitamento. De um lado está o UZR, que disputará a sua sétima final em 14 campeonatos. Do outro, o RL F.C, que evoluiu rapidamente do ano passado para cá. De nono colocado na Ceará Cup de 2022, a equipe já alcançou o terceiro lugar na Copa do Nordeste 2023, seguido da primeira final de sua história que está prestes a acontecer.

As campanhas foram bem parecidas. O UZR, bicampeão do Nordeste, fez sete jogos e venceu todas as partidas até este momento. Já o RL teve seis vitórias e um empate na semifinal diante do M.F.C., avançando nos shoot-outs.

Evolução do Fut7 no Ceará

O presidente da FF7CE, Marcelo Vieira, comenta sobre a satisfação de observar a evolução das equipes no Estado, principalmente, das que chegaram a essa final.

“Eu fiquei feliz com o desempenho dos 40 times participantes e o quanto as equipes estão evoluindo no Ceará. Isso tem refletido na participação do Estado em competições nacionais. O UZR já tem chegado entre os melhores times do Brasil e, agora, temos também a novidade da primeira final estadual do RL F.C., com mais um trabalho sendo realizado com seriedade e em constante evolução. A FF7CE torce para que a final da Copa seja bem disputada e que vença o melhor”, afirma Vieira.