Deadline Day: confira as contratações do último dia da janela de transferências de inverno na Europa

A janela de transferências de inverno da Europa chegou ao fim nesta segunda-feira (31). O 'Deadline Day' movimentou o mercado europeu, com as principais equipes do Velho Continente anunciando os últimos reforços para a temporada 2021-2022.

Os ingleses Everton e Tottenham e o francês Lyon movimentaram o dia com novas contratações. A equipe francesa, após negociar o volante brasileiro Bruno Guimarães com o Newcastle, acertou a chegada do volante Tanguy Ndombélé e do meio-campista Romain Faivre.

O Everton, por sua vez, anunciou Frank Lampard como novo treinador para a temporada e acertou a contratação dos meias Van de Beek e Dele Alli. Enquanto o Tottenham anunciou o volante Rodrigo Bentancur e o meia-atacante Dejan Kulusevski.

Confira as principais movimentações do 'Deadline Day':

Eriksen (meio-campista) -> Brentford-ING

Julian Álvarez (atacante) -> Manchester City

Tanguy Ndombélé (volante) -> Lyon-FRA

Romain Faivre (meio-campista) -> Lyon-FRA

Rodrigo Bentancur (volante) -> Tottenham

Dejan Kulusevski (meia-atacante) -> Tottenham

Van de Beek (meio-campista) -> Everton-ING

Dele Alli (meio-campista) -> Everton-ING

Giovani Lo Celso (volante) -> Villarreal-ESP

Bryan Gil (meia-atacante) -> Valencia-ESP

Matt Targett (lateral-esquerdo) -> Newcastle-ING

Denis Zakaria (volante) -> Juventus-ITA

Federico Gatti (zagueiro) -> Juventus-ITA

Wout Weghorst (atacante) -> Burnley-ING

Tiago Coser (zagueiro) -> Benfica-POR

Jovane Cabral (atacante) -> Lazio-ITA

Aubameyang (atacante) -> Barcelona-ESP

Aaron Ramsey (meia-atacante) -> Rangers

Mikael (atacante) -> Salernitana-ITA

Ivan Radovanović (meio-campista) -> Salernitana-ITA

Auston Trusty (zagueiro) -> Arsenal-ING

Islam Slimani (atacante) -> Sporting-POR

Dan Burn (zagueiro) -> Newcastle-ING

Anel Ahmedhodžić (zagueiro) -> Bordeaux-FRA

Reinildo Mandava (lateral-esquerdo) -> Atlético de Madrid

Legenda: O atacante Julián Álvarez foi contratado pelo Manchester City, da Inglaterra, mas só integrará a equipe a partir da temporada 2022-2023 Foto: Divulgação / River Plate