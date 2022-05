De volta após lesão, Richardson se diz pronto para ser escalado de início: "estou à disposição"

No último sábado (14), o Ceará buscou o empate com o Flamengo após uma boa atuação no 2º tempo. A melhora da equipe passou, diretamente, pelas substituições feitas por Dorival Junior. Uma delas foi a entrada do volante Richardson, que voltou a atuar após lesão e já garantiu estar pronto para ser titular.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (16), véspera do jogo contra o General Caballero, pela Copa Sul-Americana, o volante alvinegro garantiu que está pronto para ser escalado como titular.

"Estou à disposição do professor para iniciar ou entrar no decorrer do jogo. A gente sabe que cada jogo tem uma carga diferente, dependendo do adversário. Não dá pra afirmar que vou conseguir jogar os 90 minutos, ou não. Depende muito de como vai estar o jogo. Nesse momento, minha felicidade é em estar retornando, sem sentir dor, e a gente vai encaixando e ganhando ritmo nos próximos jogos, independente se for para começar ou não", disse.

O experiente meio-campista falou ainda sobre a cobrança que é feita sobre o Departamento Médico (DM), e defendeu os profissionais do clube.

"Infelizmente a gente tem sofrido baixas no departamento médico, mas é enaltecer o trabalho deles também, que estão sendo bombardeados um pouco, mas a gente vê a dedicaçao dos fisiotrapeutas, dos médicos, para estarem nos recuperando, nos deixando aptos o mais rápido possível. Temos que enaltecer o trabalho deles para que possamos estar todos à disposição e que a gente possa ter uma sequência boa de jogos", afirmou.