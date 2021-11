De volta após cumprir suspensão, Messias destaca momento do Ceará: "nossos objetivos são grandes"

O zagueiro Messias cumpriu suspensão diante o Athletico/PR na quarta-feira, e pode voltar ao time do Ceará neste domingo (14), contra o Sport no Castelão, às 19 horas pela 32ª rodada da Série A. O zagueiro, que cumpriu a série de 3 cartões amarelos, acredita que o clube vive bom momento na competição apesar da derrota para o Furacão, e que os objetivos do Alvinegro são grandes. Em 12º com 39 pontos, o Ceará está apenas 2 pontos do G8, que pode dar uma vaga na Libertadores de 2022.

“Sou suspeito para falar porque sempre achei o momento do Ceará positivo. Às vezes os resultados não condizem com o que a gente vinha apresentando. A gente vinha buscando jogo, buscando os gols e o resultado não vinha, mas acho que o Ceará vem num momento bom há bastante tempo. Infelizmente perdemos o último jogo, mas temos duas vitórias antecedentes e esperamos fazer uma grande partida contra o Sport. Vamos dar o nosso melhor para fazermos por merecer a vitória. É focar nos nossos objetivos, que são grandes e tem que ser assim, pelo tamanho do clube e a nossa torcida”, explicou.

E por falar em torcida, Messias convocou o torcedor do Vovô para apoiar o time como fez diante de Fluminense e Cuiabá, nas duas vitórias anteriores. Ele marcou o gol da vitória diante do Cuiabá e foi ovacionado pelo torcedor.

“Esse apoio é muito importante. Não tenho palavras para descrever. Ter seu nome gritado pela torcida, isso arrepia um atleta profissional. É uma sensação maravilhosa e indescritível. Quero convidar a todos os torcedores para irem ao estádio, porque a energia de vocês é muito importante para nós”, disse ele.

Por fim, Messias desconversou sobre seu retorno ao time titular no domingo contra o Sport.

"Eu estou pronto para jogar, para ajudar o Ceará. Agora ser titular é só com o Tiago mesmo. Ele que vai definir".

