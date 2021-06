De volta ao time titular após Covid-19, Fernando Sobral garante melhora física: "estou no meu ideal"

Um dos principais jogadores do Ceará na partida contra o Fortaleza, no empate em 1 a 1 pela Copa do Brasil, foi Fernando Sobral. Volante de origem, ele atuou como ponta pelo lado direito, mais aberto, e teve atuação consistente e segura. Nesta quinta-feira (3), em entrevista coletiva, o meio-campista falou sobre dificuldades que enfrentou nesta temporada e garantiu estar 100%.

"Todo mundo sabe que fiquei afastado um tempo por conta da Covid-19, tive complicações, mas voltei bem e o tempo que tive, me aprimorei. Hoje estou no meu ideal e sempre buscando melhorar tecnicamente e fisicamente", afirmou.

Fernando Sobral é visto como um "curinga" do técnico Guto Ferreira. Polivalente, atua em mais de uma posição e é capaz de desempenhar várias funções em campo. Jogar aberto pela direita, como um extremo, não é novidade para ele. Foi assim que se destacou na última temporada, inclusive no título da Copa do Nordeste 2020.

"Tudo no futebol é estratégia. Nosso professor arma uma estratégia para a gente e temos que usar, porque é o melhor para a equipe. Quando ele me usa na ponta, é uma estratégia. Tive oportunidade de me destacar nessa posição e não me abala, me destaquei na Copa do Nordeste 2020 e acredito onde o professor me utilizar vou dar o meu melhor. Sei que às vezes falta mais agressividade e ousadia, que é o que a posição pede, mas vou sempre tentar dar o meu melhor. Onde precisar de mim, estarei apto para fazer o melhor pelo Ceará", destacou.

O camisa 8 deve voltar a campo neste sábado (5), para enfrentar o Santos, às 21 horas, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

"Sábado temos um grande jogo e uma grande oportunidade de fazer três pontos no Brasileiro. Ganhando confiança e ritmo de jogo, logo logo vamos chegar no nosso ideal falando de entrosamento e conseguir os objetivos que temos pela frente. Vai ser uma guerra contra o Santos, o time vai buscar a vitória a todo momento. Para nós não vai ser diferente, vamos dar o nosso melhor, tratar com sabedoria para conquistar os três pontos", finalizou