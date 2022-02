De virada, São Paulo vence a Ponte Preta e ganha novo fôlego no Paulistão

A Ponte Preta recebeu o São Paulo no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), e viu o adversário arrancar a vitória por 2 a 1 nos minutos finais da partida. O jogo deste domingo (13) é válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista 2022. Lucca marcou para os anfitriões, Gabriel Sara e Calleri fizeram para o Tricolor. As equipes se enfrentaram no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

Com o resultado, a equipe de Rogério Ceni sobre para segundo lugar do Grupo B, com 7 pontos. A Ponte cai para terceiro do Grupo D, com a mesma pontuação do Tricolor, mas fora da zona de classificação.

Na próxima rodada, a Macaca recebe o Botafogo-SP, no Moisés Lucarelli, na quarta-feira (16). Já o Tricolor enfrenta o Inter de Limeira no Morumbi, na quinta-feira (17).

O JOGO

No primeiro tempo, o São Paulo até que manteve bem a posse de bola, mas a equipe pouco criou chances de gol. O time campineiro apostava no contra-ataque. Mas, aos 23', a arbitragem marca penalidade para a Ponte após Jandrei derrubar Pedro Júnior.

Na cobrança, Lucca bate forte e abre o placar para a Macaca. Os comandados de Rogério Ceni não deram trabalho ao goleiro adversário, a não ser com um chute de Sara, ainda aos 30 minutos. Intervalo em 1 a 0.

O São Paulo começa o segundo tempo pressionando. Eder e Igor Vinícius tentam frustar o goleiro Ygor. Aos 12', Eder quase empatou ao bater da entrada da área. Pablo Maia também tentou de fora da área, mas a bola não entrou. Os treinadores fazem mudanças.

O Tricolor tinha que melhorar no ataque, a Ponte precisava se defender. Deu certo para o primeiro. Aos 41', Gabriel Sara cabeceia no ângulo e deixa tudo igual. A defesa cochilou e o São Paulo ampliou com Calleri aos 47 minutos, deixando o placar em 2 a 1, sem mudanças até o fim do jogo.

