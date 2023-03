De virada, Fluminense vence Flamengo e conquista Taça Guanabara

O Fluminense se sagrou campeão da Taça Guanabara, nesta quarta-feira (8), ao vencer o Flamengo por 2 a 1, no estádio Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O resultado foi conquistado de virada: Everton Cebolinha marcou no 1º tempo para o time rubro-negro, mas Germán Cano e Pirani garantiram o placar para o Tricolor das Laranjeiras.

O título 'simbólico' oferece vantagem ao Fluminense no mata-mata, com chance de avançar com dois empates. Isso porque terminou na liderença da fase de grupos, com 25 pontos, enquanto o arquirrival terminou com 23, em 2º.

O jogo

A partida iniciou com clima quente, e as emoções demoraram a surgir, mas logo no primeiro grande lance, surgiu o gol. Everton Cebolinha fez fila para cima da marcação e bateu no canto de Fábio: 1x0, aos 18 minutos.

O Fluminense respondeu somente aos 25. Cano parou em defesa do goleiro. Após Arrascaeta desperdiçar uma boa chance, Gabigol ampliou. Matheus França, ao roubar a bola de André, porém, fez falta ao agarrar o volante e após análise no VAR o lance acabou impugnado. Keno ainda quase fez antes do intervalo.

O técnico Fernando Diniz optou por mudanças no descanso ao lançar outros dois meias, Pirani e Lima, colocando o Fluminense ainda mais para a frente. A coragem foi premiada com somente sete minutos, em grande jogada coletiva. Martinelli lançou Pirani, que de primeira, achou Arias na área. O colombiano não foi fominha e também em toque rápido serviu o artilheiro Cano: 1 a 1.

Totalmente desorganizado em campo, o Flamengo não conseguia mais passar do meio-campo e sofria pressão do Flu, que envolvia a marcação com passes rápidos. Vidal, em saída errada, quase entregou, mas se recuperou a tempo com carrinho perigoso, por trás. Em cobrança de falta de Arias aos 39, Cano errou a finalização e a bola sobrou para Gabriel Pirani virar o placar. O jovem, ex-Santos e um pedido de Diniz, vibrou muito: 2x1.

Ficha técnica | Flamengo 1x2 Fluminense

Competição: Campeonato Carioca - 11ª rodada.

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Data: 8 de março, quarta-feira.

Gols: Everton Cebolinha, aos 18 do 1º tempo; Cano, aos 7, e Gabriel Pirani, aos 39 do 2º.

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha.

Cartões amarelos: Gabigol, Gerson, Matheus Cunha, Pablo e Vítor Pereira (Fla); Arias e Fernando Diniz (Flu).

Cartão vermelho: Felipe Melo (Flu).

Público: 56.409 presentes.

Escalações

Flamengo | Matheus Cunha; Rodrigo Caio, Pablo e Léo Pereira (Fabrício Bruno); Matheuzinho, Gérson, Matheus França (Everton Ribeiro), Arrascaeta (Ayrton Lucas) e Igor Jesus (Vidal); Everton Cebolinha e Gabigol (Mateusão). Técnico: Vítor Pereira.

| Matheus Cunha; Rodrigo Caio, Pablo e Léo Pereira (Fabrício Bruno); Matheuzinho, Gérson, Matheus França (Everton Ribeiro), Arrascaeta (Ayrton Lucas) e Igor Jesus (Vidal); Everton Cebolinha e Gabigol (Mateusão). Técnico: Vítor Pereira. Fluminense | Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz (Gabriel Pirani) e Alexsander; André, Martinelli (Alan) e PH Ganso (Giovanni); Keno (Lima), Arias e Cano (Felipe Melo). Técnico: Fernando Diniz.