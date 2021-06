De virada, Floresta perde para Manaus na Arena da Amazônia

O Floresta Esporte Clube conheceu sua primeira derrota na Série C do Campeonato Brasileiro. Atuando fora de casa, na Arena da Amazônia, o Verdão perdeu para o Manaus, de virada, por 2 a 1. Deysinho marcou para a equipe cearense, enquanto Allan Dias e Vanílson marcaram para os amazonenses.

A equipe cearense fez dois tempos distintos fora de casa. Durante os 45 minutos iniciais, conseguiu desenvolver seu jogo e envolver o adversário. O gol logo cedo, aos 7 do 1° tempo, marcado por Deysinho, deu tranquilidade aos comandados de Leston Jr. Porém, antes do intervalo, no único erro defensivo do Floresta, Allan Dias empatou.

Sem conseguir impor seu ritmo ao longo da 2ª etapa, o Floresta se viu acoado na partida. Aos 23 minutos, Vanílson marcou o tento que garantiu o triunfo amazonense, após cruzamento na medida de Allan Dias.

Legenda: Floresta conheceu sua primeira derrota na Série C do Campeonato Brasileiro Foto: Ronaldo Oliveira / ASCOM Floresta EC

Situação na tabela

Com o revés sofrido na Arena da Amazônia, o Floresta caiu duas posições e ocupa a 3ª colocação, com 4 pontos conquistados em três partidas disputadas.

Próximo adversário

A equipe cearense volta a campo no próximo sábado (19), às 15h30, diante do Botafogo-PB, no Estádio Domingão. O duelo é válido pela 4ª rodada da Série C.