De virada, Flamengo vence Madureira por 2 a 1 pela 7ª rodada do Campeonato Carioca

O Flamengo venceu o Madureira nesta quarta-feira (16) por 2 a 1, no Estádio Aniceto Moscoso, em Madureira, pela 7ª rodada da Taça Guanabara. Ygor Catatau abriu o marcador para o Tricolor Suburbano, enquanto Everton Ribeiro e Willian Arão decretaram a vitória rubro-negra.

Com o resultado, a equipe de Paulo Sousa chegou aos 16 pontos e assumiu a liderança provisória do Estadual. Para manter a 1ª posição, o Flamengo precisa torcer por tropeços do Fluminense, do Botafogo e do Vasco. O Madureira, por sua vez, figura na 7ª colocação, com sete pontos.

A equipe rubro-negra volta a campo no domingo (20), às 16h (horário de Brasília), contra o Atlético-MG, pela Supercopa do Brasil. Pelo Campeonato Carioca, o Flamengo enfrenta o Botafogo na quarta-feira (23), às 20h (horário de Brasília), no Nilton Santos.

