De virada, Brighton elimina o Liverpool da Copa da Inglaterra

O Brighton despachou o Liverpool e avançou para as quartas de final da Copa da Inglaterra. O gigante inglês sofreu virada nos acréscimos e foi elinado do torneio. O duelo deste domingo (29) ocorreu no Estádio Falmer Stadium.

Elliott abriu o placar para o Liverpool ainda no primeiro tempo. No entanto, os donos da casa chegaram ao empate com Dunk. Nos minutos finais do segundo tempo, Mitoma brilhou.

O meia recebeu cuzamento na área, fugiu da marcação e chutou com força para virar o jogo e garantir o Brighton nas oitavas do torneio.

O time vai conhecer o adversário da próxima fase da Copa da Inglaterra após sorteio a ser realizado.