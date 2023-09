De virada, Brasil vence Canadá e avança na Copa do Mundo de Basquete

O Brasil venceu a equipe do Canadá nesta sexta-feira (1), pelo placar de 69 a 65, em Jacarta, na Indonésia. O ala-pivô Bruno Caboclo foi o maior pontuador da seleção canarinho, com 19 marcados. Assim, a equipe comandada por Gustavo De Conti passou, de virada, por uma das equipes favoritas na Copa do Mundo de Basquete.

Yago também foi peça essencial para a vitória brasileira. Apesar da marcação forte durante o jogo, o atleta se destacou no final da partida ao acertar os dois arremessos que fizeram os brasileiros abrirem vantagem. Ele marcou quatro pontos faltando 26 segundos para o fim da partida. Assim, ele terminou o jogo com oito pontos e 10 assistências.

Canadá com peças atuando na NBA

A vitória brasileira ganha mais destaque por conta dos elencos, isso porque atualmente a amarelinha não conta com nenhum jogador atuando na NBA. O Canadá, por sua vez, tem sete atletas com contrato na maior liga do basquete mundial.

Os brasileiros agora dependem apenas de si para avançar às quartas de final do mundial. Na última rodada da segunda fase, o Brasil enfrenta a Letônia, no domingo (03) às 6h45 de Brasília.

Bruno Caboclo contra o Canadá

19 pontos

13 rebotes

2 roubos de bola

3 tocos

54% de acerto

Nenhum turnover (perda da posse de bola)