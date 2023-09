De virada, Bahia vence Coritiba fora de casa na estreia de Rogério Ceni

A estreia do técnico Rogério Ceni no comando do Bahia já começou com bom resultado. Jogando no Estádio Couto Pereira, venceu por 4 a 2, de virada, o Coritiba, em partida realizada na noite desta quinta-feira, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.



Embora sejam os mesmos jogadores que estavam sob o comando do português Renato Paiva, o Bahia foi bastante intenso, não se entregou ao sofrer o primeiro gol e lutou para virar o placar ainda no primeiro tempo. Com isso, abre a esperança de início de uma ‘nova era’ com Rogério Ceni.



Com o resultado, o Bahia voltou a vencer fora de casa após o triunfo por 1 a 0 contra o Vasco, na segunda rodada da competição, e chegou aos 25 pontos. O time subiu para a 15ª colocação na tabela e precisa torcer contra o Goiás para não voltar ao 16º lugar. Em último, o Coritiba manteve os 14 pontos e não mostra sinais de reação.

O JOGO

Logo no primeiro minuto, em boa jogada ofensiva, o Coritiba abriu o placar. Sebastián Gómez recebeu com liberdade dentro da área e escolheu o canto para balançar as redes. A reação do Bahia não demorou. Aos 10, Rafael Ratão aproveitou rebote de finalização na trave de Raul Gustavo e deixou tudo igual.

Legenda: Rafael Ratão marcou o primeiro do Bahia na partida. Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia



Aproveitando a superioridade técnica no campo de ataque, o Bahia não perdeu oportunidades de ampliar o placar. Aos 29, Thaciano estava ligado após falha de Luan Polli e tocou para o gol vazio para marcar o segundo. Antes do intervalo, Ademir anta ampliou a vantagem do time de Rogério Ceni

Legenda: Rogério Ceni estreou de forma positiva no comando do Bahia. Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia



O segundo tempo começou com o Coritiba no ataque, provocando situações de perigo, mas sem efetividade para conseguir vencer novamente a marcação do Bahia. Aos 23, o atacante Everaldo quase marcou, mas parou em Luan Polli após cruzamento de Biel.

Pouco tempo depois de entrar, Biel deixou o dele. Aos 28, o atacante do Bahia aproveitou lançamento longo de Gilberto e disputou com Luan Polli, que errou o corte e deixou novamente o gol do Coritiba vazio para a festa do Bahia. No final do Jogo, Andrey acertou belo chute de dentro da área e diminuiu a vantagem do time baiano, aos 48.

PRÓXIMOS JOGOS

Vivo na luta contra o rebaixamento, o Bahia entra em campo na próxima segunda-feira (18), oara enfrentar o Santos, às 20h, na Arena Fonte Nova. O duelo é válido pela 24.ª rodada. Em situação mais complicada, o Coritiba joga contra o Vasco, na quinta-feira (21), no Estádio de São Januário, às 19h.