De uma lenda para outra: Pelé homenageia Tom Brady nas redes sociais

O Rei Pelé homenageou Tom Brady, astro do futebol americano. O brasileiro postou uma foto dos dois juntos no Instagram nesta quarta-feira (2), um dia após a estrela da NFL confirmar a aposentadoria. Lenda do futebol de campo, o ex-jogador deixou uma mensagem para o quarterback, lembrando o encontro da dupla, da difícil decisão de parar e ressaltou: “você é uma lenda.”. Confira a mensagem completa.

"Meu amigo, Tom Brady, meus parabéns pela sua linda jornada. Você é uma lenda. A partir de hoje, também se encerra uma era no esporte. A decisão de parar é difícil, mas você tem razão. Nessa vida que levamos, não existe a possibilidade de se entregar menos que 100%. Antes eu torcia pela sua vitória nos jogos. Continuo torcendo que sua vida seja sempre cheia de conquistas. Agora que você terá mais tempo, quando passar por aqui, espero um abraço seu e da Gisele", escreveu o Rei do Futebol.

Dono de sete taças do Super Bowl, o americano é acumula de vários outros recordes e deixa o esporte como o maior atleta da modalidade. O quarterback respondeu a mensagem de Pelé mostrando gratidão pela amizade.

"Obrigado, Pelé, sou muito grato por sua amizade", escreveu o ex-atleta, de 44 anos.

Brady foi eleito cinco vezes MVP (jogador mais valioso, na sigla em inglês) do Super Bowl, três vezes MVP da temporada regular e duas vezes Jogador Ofensivo do Ano na NFL. Ele ainda foi 15 vezes indicado para o Pro Bowl, seis vezes para o All Pro (termo usado para formar uma "seleção da temporada") e acumula 243 vitórias na carreira.

