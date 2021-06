De saída do Ceará, Vizeu recebe mensagem de Vina: "você merece o melhor"

O atacante Felipe Vizeu não terá contrato renovado com o Ceará Sporting Club. O empréstimo do atleta junto à Udinese-ITA se encerra na próxima quarta-feira (30) e o clima de despedida já está presente entre os jogadores do plantel alvinegro.

Nas redes sociais, o meio-campista Vina se despediu do companheiro desejando sorte e ressaltando o vínculo de amizade construído com Felipe Vizeu.

Vina "Temos que valorizar as verdadeiras amizades! Vizeu tá onde? Vizeu tá aí! Meu irmãozão, já tô com saudades, parça! Você merece o melhor! Na torcida por você sempre! Meu amigão, boa sorte e conta comigo para tudo!"

Legenda: Vina se despede de Felipe Vizeu nas redes sociais Foto: Reprodução

Passagem de Vizeu pelo Ceará

Felipe Vizeu chegou ao Ceará em outubro de 2020 como uma das principais contratações do setor ofensivo para a temporada. O atleta, no entanto, sofreu com lesões e disputou apenas 32 partidas em sua passagem pelo Vovô, anotando cinco gols.

Na atual temporada, Vizeu foi disputou 18 partidas e marcou três gols. Com contrato se encerrando na próxima quarta-feira (30), o atacante não está sendo mais relacionado para os jogos pelo técnico Guto Ferreira. A última vez que entrou em campo com a camisa do Ceará foi na derrota para o Fortaleza, por 3 a 0, em duelo válido pela 3ª fase da Copa do Brasil, no dia 10 de junho.