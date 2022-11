De pipa a grito no Castelão: torcida do Fortaleza não perdoou rebaixamento do Ceará

Enquanto via o Fortaleza golear o Bragantino, a torcida tricolor vibrou quando soube do rebaixamento do maior rival, o Ceará, no Campeonato Brasileiro. Na Arena Castelão e nas rede sociais, os tricolores provocaram o Alvinegro com pipa com a letra “B”, em referência à Segundona, e muitos gritos em comemoração ao resultado.

Vários "fantasmas do rebaixamento" também foram vistos pelas arquibancadas, carregando caixões alvinegros de papelão.

O Ceará foi vencido por 2 a 0 pelo Avaí, que já estava rebaixado. O jogo ocorreu no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. A equipe alvinegra precisava vencer e aguardar outros resultados para tentar escapar do rebaixamento. Com a derrota, selou a queda.

Quando o sistema de som da Arena Castelão informou o fim do jogo em Santa Catarina, a festa na arquibancada foi similar a de um gol do próprio Fortaleza, que àquela altura ainda empatava em 0 a 0 - e havia acabado de perder um pênalti, com Silvio Romero. Cerca de um minuto depois, Zé Welisson abriu o placar para o Leão do Pici, completando o êxtase dos Tricolores.

O Fortaleza venceu o Bragantino por 6 a 0 e entrou no G-8 da tabela, na zona de pré-Libertadores. A equipe comandada por Vojvoda fez uma campanha espetacular de recuperação no returno do Brasileiro, depois de passar quase toda a primeira etapa na zona de rebaixamento.

Ao fim da partida, a tradicional festa no estacionamento do Castelão teve direito a paródia do clássico axé baiano "Arerê": "Cai, cai, cai, cai cai, hey, hey, pra Segunda Divisão...".

O Vovô entra encerra a temporada diante do Juventude, na Arena Castelão, às 16h (de Brasília). Ainda na briga por vaga na Liberta, o Fortaleza visita o Santos, na Vila Belmiro, no mesmo dia e horário.