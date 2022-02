De pênalti, Marta faz e garante empate do Brasil com a Holanda na estreia do Torneio da França

O Brasil empatou com a Holanda na estreia do Torneio Internacional da França. Com gol de Marta, a seleção feminina garantiu o resultado nesta quarta-feira (16), no Estádio Michel D’Ornano, em Caen. Beerensteyn fez para as Leoas. As brasileiras nunca perderam para o time holandês. São três vitórias e quatro empates.

A equipe comandada por Pia Sundhage teve desfalques importantes, mas veio com muitas caras novas. Apenas três das 11 titulares estiveram nas Olimpíadas de Tóquio. O torneio é preparatório para a Copa América deste ano, competição que vale vaga na Copa do Mundo.

O grupo volta a campo neste sábado (19), às 17h10, quando enfrenta as donas da casa. O jogo contra a França também será no Michel D’Ornano.

O JOGO

As holandesas começaram pressionando mas encontrou Lorena no caminho. A goleira saiu bem em dois lances perigosos da Van der Gragt e da Beerensteyn. O Brasil logo reagiu. Aos 6', Ary Borges mandou uma bomba da entrada da área, mas a bola foi na trave. Pelova e Miedema também tiveram chance, mas ficaram nas mãos de Lorena. Com mais posse de bola, as adversárias buscavam o meio e encontravam o setor defensivo do Brasil atento. No entanto, tinham mais liberada pela esquerda.

No lá e cá, as brasileiras também deram trabalho. Aos 28', Duda recebe de Debinha na entrada da área, mas acaba errando o tempo do passo e é desarmada antes de mandar para o gol. Na jogada seguinte, Miedema chega pela esquerda e quase abre o placar após driblar Lorena, mas é cortada por Tainara. Sem respiro, Ary Borges chega na área sem marcação, cabeceia forte, mas a bola sai pela esquerda.

Do meio para o fim, o ritmo diminuiu. Debinha ainda teve chance, mas a árbitra marcou impedimento. Com dificuldade em avançar pelas laterais, as equipes buscaram longos lançamentos para emendar com ataque. O primeiro tempo foi equilibrado com boas chances para os dois lados, mas o jogo foi para o intervalo sem gols.

As Leoas voltaram pressionando, diferente do Brasil. Um dos destaques no primeiro tempo, a goleira Lorena teve câimbra na panturrilha e foi substituída por Letícia Izidoro. Aos 16', Spitse desarma Ludmila e lança para Beerensteyn, que abre o placar para a Holanda. As adversárias seguem tentando criar pela lateral, agora pela direita. Martens recebe livre e chuta. Letícia defende firme.

Aos 34', Marta entra no lugar de Kerolin. Após Brasil errar na saída de bola, Miedema recebe a bola e chuta forte, mas a goleira defende. O pênalti para o Brasil veio aos 40, após a bola bater na mão de Van Dongen. A camisa 10 cobrou rasteiro e deixou tudo igual. Van Es ainda chuta, mas vai por cima da trave. Van Dongen é expulsa no fim da partida, que terminou em 1 a 1.

CONFIRA AGENDA DE JOGOS

Legenda: Brasil ainda enfrenta a França e a Finlândia. Foto: Divulgação/CBF

