De olho na Copa América, Pia Sundhage convoca seleção feminina para jogos preparatórios

A lista das 23 atletas convocadas para a Seleção Brasileira Feminina foi divulgada nesta sexta-feira (18). O grupo comandado pela técnica Pia Sundhage vai participar de jogos preparatórios contra a Espanha e a Hungria, na Data FIFA, entre os dias 4 e 12 de abril.

A seleção canarinha vai encarar a Espanha no dia 7 de abril, no Estádio Rico Pérez, em Alicante (ESP). No dia 11, o Brasil enfrenta a Hungria no San Pedro del Pinatar, na Pinatar Arena, também em solo espanhol. Os horários ainda não foram divulgados.

A lista anunciada por Pia segue com foco na Copa América deste ano. O grupo tem quatro novidades, entre elas duas estreantes na principal equipe feminina do país. Entre as novatas, estão a goleira Mayara, do Internacional, e a zagueira Giovanna Campiolo, do Corinthians. Retornam Ingryd, da Ferroviária, e Duda Santos, do Palmeiras.

Convocadas:

Goleiras:

Letícia - Corinthians

Lorena - Grêmio

Mayara - Internacional

Defensoras:

Rafaelle - Arsenal (Inglaterra)

Giovanna Campiolo - Corinthians

Tainara - FC Bordeaux (França)

Tamires - Corinthians

Antonia - Madrid CFF (Espanha)

Thais Regina - São Paulo

Letícia Santos - Frankfurt (Alemanha)

Fernanda Palermo - São Paulo

Meio-campistas:

Duda Santos - Palmeiras

Ary - Palmeiras

Adriana - Corinthians

Kerolin - North Caroline Courage (EUA)

Angelina - OL. Reign (EUA)

Ingryd - Ferroviária

Luana - Paris Saint-Germain (França)

Atacantes:

Marta - Orlando Pride (EUA)

Gabi Nunes - Madrid CFF (Espanha)

Debinha - North Caroline Courage (EUA)

Geyse - Madrid CFF (Espanha)

Bia Zaneratto - Palmeiras

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte