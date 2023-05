Com o clima leve e descontraído no Fortaleza após a vitória contra o Vasco, por 2 a 0, os jogadores do Leão comemoraram o aniversário de Yago Pikachu sem preocupações. Os vídeos dos jogadores dançando viralizaram nas redes sociais e expuseram a comemoração dos atletas.

VEJA OS VÍDEOS: