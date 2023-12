De férias, Hulk compra todos os frangos de comerciante em Campina Grande e deixa R$ 400 de gorjeta

De férias em sua cidade natal, Campina Grande, o jogador do Atlético-MG, Hulk, foi flagrado nesta quarta-feira (28), através de um vídeo em que aparece dentro de um carro, comprando todos os frangos assados de um comércio da região. A dona do estabelecimento, Beatriz Santos, conta que o atleta levou dez frangos e ainda deixou uma gorjeta no valor de R$ 400,00 para contribuir nas festas de final de ano dos funcionários.

Beatriz Santos conta a vendedora. Ele chegou até o estabelecimento, com toda a humildade, pedindo um frango, e acabou levando os 10 frangos, que eram os últimos que tinham. Fiquei muito agradecida, e ele ainda colaborou com a caixinha dos meninos, com R$ 400. Aí foi quando a gente comemorou, e aparece no vídeo, que repercutiu muito

O Hulk é do povo, não tem jeito. Máximo respeito ao craque do Galo. 👏💪🐔



O jogador vem fazendo bonito dentro de campo também. Desde que chegou ao Galo, em 2021, o atacante se tornou referência no ataque do futebol brasileiro. É o maior artilheiro do Mineirão desde a sua reforma em 2013, são 50 gols no estádio.

O camisa 7 é também o maior goleador da história do clube mineiro na Copa Libertadores, com 15 gols na competição, superando Jô (11).

Hulk já marcou 96 gols pelo Atlético-MG (camisa pela qual mais marcou gols), e distribuiu 32 assistências. O contrato com o clube brasileiro vai até dezembro de 2024, mas com cláusula que permite renovação automática até o final de 2025.