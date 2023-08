David Ricardo se desculpa com torcida do Ceará e desabafa: 'Não deixarei de correr e lutar'

David Ricardo lamentou o empate do Ceará com a Ponte Preta. O zagueiro do Vovô divulgou mensagem numa rede social e pediu desculpa para a torcida alvinegra. A equipe comandada por Guto Ferreira enfrentou a Macaca neste domingo (20), em jogo da Série B, na Arena Castelão.

"É momento de botar a cabeça no lugar e acordar para a realidade. Fomos homens de assumir esse compromisso e temos que ser também em honrá-lo. À torcida, que mais uma vez fez sua parte, fica aqui mais uma vez a minha desculpa. Por mais que seja difícil, não desistam", escreveu o jogador.

"Nós não desistiremos. Eu tenho fé que essa fase vai passar e o jogo vai virar. Difícil? Sim. Impossível? Não. Enquanto vestir essa camisa, não deixarei de correr e lutar. Resiliência. Tudo passa!", completou David Ricardo.

O Ceará está em 10º lugar na tabela da Série B, com 34 pontos. A equipe enfrenta o Tombense no sábado (26), a partir das 17h (de Brasília). O duelo será no Estádio Soares de Azevedo.

