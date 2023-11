David Ricardo, do Ceará, será julgado no STJD por expulsão contra o Avaí

O zagueiro David Ricardo, do Ceará, será julgado pela 5ª comissão disciplinar do STJD nesta sexta-feira (10), pela expulsão na partida contra o Avaí, na 33ª rodada da Série B do Brasileiro.

O defensor foi denunciado no artigo 258, por desrespeitar membros da arbitragem. David Ricardo foi expulso na partida entre Ceará e Avaí por protestar contra o assistente 1, Michael Stanislau, de forma acintosa.

Na súmula, o árbitro Jonathan Pinheiro escreveu que expulsou o zagueiro de forma direta “por falar as seguintes palavras para o assistente 1, Michael Stanislau: "Tu é muito fraco, vai tomar no c*”. O documento diz ainda que o jogador se retirou de campo imediatamente após a expulsão.

PENA

David Ricardo poderá pegar suspensão de uma a seis partidas, mas também poderá ser apenas advertido se os auditores da 5ª comissão disciplinar entenderem que a infração foi de pequena gravidade. O julgamento está marcado para iniciar às 11 horas, no plenário do STJD, no Rio de Janeiro.