David Ricardo confia em um Ceará mais forte na retomada da Série B: 'Vamos voltar diferentes'

O zagueiro David Ricardo concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (23), em Porangabuçu, e avaliou o período de 15 dias que o Ceará teve de pausa na Série B devido a 'Data FIFA' para jogos de Seleções Nacionais. Para o defensor, que é titular de Eduardo Barroca na lateral-esquerda, avisou que o time voltará diferente. Para ele, os treinamentos comandados por Eduardo Barroca serão importantes para o elenco assimilar e aplicar melhor o estilo de jogo que o técnico tem como filosofia.

“Esses 15 dias foram muito importantes para nós recuperarmos a forma física, melhorar nossa forma de jogar com o professor Barroca. Tenho certeza que vamos melhorar bastante em relação ao que vínhamos fazendo. Deu para assimilar bastante coisa. Acho que vamos voltar diferentes, ainda mais compactos, do jeito que o professor gosta, com a posse de bola e transições. A forma física foi importante também, a gente vinha de uma sequência grande de jogos e deu para recuperar”, disse ele.

Melhorar a defesa

O Vovô é o 8º colocado da Série B com 19 pontos - 5 do G4 - mas vem de derrota para o CRB por 3 a 1 em casa antes da parada na competição. Portanto, o Alvinegro precisa se recuperar e reagir na competição. E com a 4ª pior defesa da Série B, com 16 gols sofridos, o Alvinegro precisa chegar mais sólido defensivamente. David Ricardo comentou os números da defesa e destacou que no time, todos atacam e defendem.

“Primeiro, eu acho que quando se toma o gol, são os 11 que tomam o gol. Quando a gente está se defendendo, são os 11 que estão marcando. Quando está atacando e faz gol, é os 11. É o grupo. Então não acho certo essa culpa que estão colocando na defesa de estar sofrendo esses gols. Quando sofre, é o time todo, todos estão marcando. Mas a gente vem, sim, trabalhando mais forte. Estamos fazendo, sim, trabalhos específicos para melhorar defensivamente e diminuir o número de gols que estamos tomando [...] Não podemos estar tomando essa quantidade de gols”, destacou.

Versatilidade

Sobre o confronto com Sampaio Corrêa, com David Ricardo treinou na lateral-esquerda e afirmou que joga onde o treinador precisar.

“Minha preferência é estar jogando e ajudando dentro de campo o Ceará, independente se for como zagueiro ou lateral. Claro, minha posição de origem é zagueiro, onde me sinto mais à vontade, mas lateral para mim não é nenhuma novidade, posso fazer sim. Se precisar, vou estar fazendo e tentando ajudar meu clube de alguma maneira, seja na zaga ou lateral”, contou.