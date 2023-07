David Ricardo comenta sobre atuar na lateral-esquerda do Ceará: 'Pude contribuir de alguma forma'

David Ricardo, cria da base do Ceará, deixou seu nome registrado no placar do jogo da última sexta-feira, (7), diante do Botafogo-SP. O jogador foi o autor do gol que encerrou a vitória alvinegra de 3 a 0 na Arena Castelão.

O atleta além de jogar na zaga, já recebeu a oportunidade de atuar em outras posições. Como na noite de ontem, que atuou como lateral-esquerdo e contribuiu com um gol. David Ricardo comentou sobre sua versatilidade no time que agora é comandado por Guto Ferreira.



“Todo mundo sabe que eu sou zagueiro de origem, mas que consigo atuar também como lateral-esquerdo. Graças a Deus, das vezes em que entrei ali pelo lado, eu pude contribuir de alguma forma, seja com gols ou assistências, e ontem foi assim novamente. É manter o trabalho e os pés no chão. É uma vitória que levanta nosso astral e vai nos ajudar na retomada” disse o jogador.

Vestindo a camisa alvinegra do time principal, David Ricardo já teve a oportunidade de estar em campo 33 vezes e soma três gols e uma assistência.



O próximo jogo do Ceará acontece no domingo, (16), às 15h30 (de Brasília), diante do Mirassol, fora de casa.