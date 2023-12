David Ricardo cita reformulação no elenco do Ceará e objetivo do grupo: 'Conquistar grandes coisas'

Zagueiro do Ceará, David Ricardo está de férias no Piauí. Em entrevista ao ge, o jogador falou sobre o que espera para a temporada de 2024. O Alvinegro tem como foco principal o acesso para a Série A do Brasileirão e inicia a pré-temporada nesta terça-feira (26). O atleta falou sobre a importância de reformulação e de um título do Cearense.

"Só de jogar no Ceará, a responsabilidade é imensa. Pelo tamanho do clube, da torcida. A gente almeja conquistar grandes coisas em 2024, inclusive o Cearense, que tem um tempo que a gente não ganha. Professor Mancini, eu tenho uma boa relação com ele. É uma pessoa que me ajuda muito dentro e fora de campo. Me deu muita oportunidade ano passado. Espero poder voltar esse ano melhor ainda. Treinar muito, trabalhar muito para que se ele quiser contar comigo, eu possa retribuir da melhor forma", disse o jogador.

O Ceará conquistou o tricampeonato da Copa do Nordeste, mas não conseguiu sair da Série B. Pensando nisso, o clube já anunciou quatro reforços para o próximo ano: o atacante Aylon, os meias Lourenço e Mugni, e o goleiro Fernando Miguel. David Ricardo, que se destacou na zaga, reforça a importância da reformulação no elenco.

"Em 2024, a reformulação tem que ser mais forte. A gente espera fazer um 2024 mais forte do que fez em 2023. Por mais que a gente tenha conquistado título em 2023, a gente deixou muito a desejar. A gente espera que com essas novas contratações, eles tenham boas performances dentro do campo. Para a gente conquistar nossos objetivos. Eu estou por fora. A nossa apresentação é no dia 2 de janeiro. Não sei muita coisa. Espero poder contribuir muito com Vagner Mancini (técnico do Ceará). Lá, ele vai decidir como que vai jogar. Vou estar treinando e tentar aproveitar da melhor forma", finalizou o atleta.