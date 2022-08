David Luiz é dúvida para jogo do Flamengo na semi da Libertadores; veja possíveis desfalques

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (31) para o jogoo de ida da semifinal da Libertadores. O Rubro-Negro vai enfrentar o Vélez Sarsfield, às 21h30 (de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. A equipe brasileira, no entanto, chega com alguns desfalques importantes.

O time carioca vai para o duelo sem Marinho, que apresentou quaro de febre. Além dele, Rodrigo Caio se recupera de um problema no joelho. Bruno Henrique realizou cirurgia no joelho e volta a atuar somente em 2023.

Diagnosticado com hepatite, David Luiz ainda é dúvida para o duelo. O zagueiro está bem, seguiu com a delegação para a Argentina, mas será observado até a hora do jogo. Ele e Léo Pereira também estão pendurados, com dois cartões amarelos.

Assim, a provável escalação do time comandado por Dorival Júnior deve ser: Santos, Rodinei, David Luiz (Fabrício Bruno), Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Veja mais detalhes aqui.

