David Luiz é apresentado no Fortaleza; confira entrevista coletiva ao vivo

O zagueiro David Luiz está sendo apresentado como novo reforço do Fortaleza nesta sexta-feira (24), na sala de imprensa da Arena Castelão. O jogador de 37 anos é um dos grandes nomes do elenco tricolor para a temporada de 2025.

"Estou aqui totalmente feliz, de corpo e alma, para viver talvez uma das melhores páginas da minha vida. Quero sim ser campeão, assim como consegui ser nos outros clubes, ser campeão nunca é fácil, requer renúncia, dedicação e trabalho. Mas isso é o que eu gosto de fazer e o que o Fortaleza gosta de fazer. Estou totalmente ambicioso", disse David.

Com vasta carreira na Europa e com a Seleção Brasileira, David Luiz estava no Flamengo, mas não renovou o seu contrato. Ele assinou com o Fortaleza por duas temporadas, com opção de renovação por mais um ano.

Eu sei que tudo está no controle de Deus, e a minha vinda para Fortaleza foi totalmente escolhida por ele. É algo que já estava escrito lá atrás. Seja pelos amigos, seja pela construção de admiração que eu tive pelo Fortaleza, e muito através da pessoa Marcelo, por conta dos princípios que foram implantados neste clube, da filosofia que hoje ela é seguida a risca, essa filosofia: antes de tudo vem respeito e disciplina. Quando se vem isso antes, claro que lá na frente a gente vai colher os resultados e os resultados vêm de uma maneira às vezes mais rápida, às vezes não tão rápida, mas sempre vai vir. David Luiz Zagueiro do Fortaleza

Para fechar a contratação de David Luiz, o Fortaleza teve a concorrência de outras equipes. Times do futebol brasileiro e também equipes do exterior fizeram propostas na tentativa de fechar com o zagueiro, que optou pelo Leão.

"A partir do momento que eu estava livre, e tive algumas propostas, em nenhum momento cogitei ir para outro lugar, porque a do Fortaleza era a única que ardia o meu coração. Foi fácil de decidir e resolver porque eu estou onde eu queria estar", revelou o zagueiro.

ACOMPANHE AO VIVO A ENTREVISTA COLETIVA DO JOGADOR