Datas das semifinais do Estadual são definidas; veja confrontos

As semifinais do Campeonato Cearense de 2022 já tem as datas definidas. A Federação Cearense de Futebol (FCF), realizou o sorteio dos mandos na noite desta quarta-feira (2), após a definição dos 4 semifinalistas.

Os confrontos são Fortaleza x Ferroviário e Iguatu x Caucaia, que decidirão as vagas na final em dois jogos.

Para chegar na semifinal do Estadual, o Fortaleza eliminou o Pacajus, enquanto o Iguatu surpreendeu o Ceará. Já Caucaia e Ferroviário passaram direto para as semifinais após suas colocações na 1ª Fase.

Datas

Os jogos de ida das semifinais ocorrem nos dias 6, com o Caucaia enfrentando o Iguatu às 16 horas no estádio joão Ronaldo, em Pacajus, e 9, com o Ferroviário mandando o Clássico contra o Fortaleza no Castelão às 21h30.

Já as partidas de volta serão no dia 12, com o Azulão recebendo a Raposa no Morenão às 16 horas, e o Leão mandando o Clássico contra o Tubarão da Barra, no Castelão, ás 17h45.

As datas da final do Estadual serão nos dias 27 de março e 4 de abril.