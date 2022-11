Data do sorteio das fases prévias da Libertadores 2023 é definida; veja quem o Leão pode enfrentar

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) definiu nesta quinta-feira (17), a data do sorteio das fase prévias da Libertadores 2023. A entidade fará o sorteio das duas fases preliminares (as de mata-mata), no dia no dia 21 de dezembro, às 12 horas (horário de Brasília), em Luque, no Paraguai. Assim, o Fortaleza, um dos representantes brasileiros na 2ª Fase de mata-mata do torneio, conhecerá seus possíveis adversários.

Clubes

Dezesseis clubes disputarão a 2ª Fase Preliminar, entre eles o Fortaleza e o Atlético/MG, que não podem se enfrentar. Os prováveis adversários do Tricolor de Aço já definidos são: Huracán (Argentina), Always Ready (Bolívia), Sporting Cristal (Peru), Curicó Unido (Chile), Magallanes (Chile), Universidad Católica (Equador), Cerro Porteño (Paraguai), Deportivo Maldonado (Uruguai) e Carabobo (Venezuela).

Restam serem definidos apenas dois representantes da Colômbia, o campeão do Torneio Finalización de 2022 e o clube de melhor pontuação na temporada de 2022, além de 3 adversários vindos da 1ª Fase Preliminar: Os seis clubes ainda a disputarão são: El Nacional (Equador), Nacional Potosí (Bolívia), Nacional (Paraguai), Sport Huancayo (Peru), Boston River (Peru) e Zamora (Venezuela)

Dos 16, restarão 8 para disputar a 3ª Fase de mata-mata, que dará lugar na fase de Grupos da Libertadores. O sorteio da fase de Grupos será no dia 22 de março.

