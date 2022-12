Danilo Barcelos destaca grandeza do Ceará para jogar a Série B: 'é inaceitável'

Com experiência na Série A nas últimas temporadas, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos foi apresentado nesta quinta-feira (29), no CT de Porangabuçu. O experiente jogador apontou a força do Alvinegro, que estava consolidado na elite, em voltar a jogar a divisão de acesso em 2023.

Vindo do Goiás, Danilo Barcelos ressaltou a felicidade em estar na equipe e o comprometimento de todos com o objetivo principal: o acesso. O atleta entende o momento difícil e a pressão que a equipe sofrerá.

Danilo Barcelos Lateral-esquerdo do Ceará "Um clube como esse está passando por esse momento é, entre aspas, inaceitável. O Ceará vinha fazendo grandes temporadas e costumava ganhar. O torcedor estava acostumado a coisas boas e quando acontece uma queda dessa é normal que passe meses para recuperar a confiança", coloca Danilo Barcelos.

DISPUTA NO LADO ESQUERDO

Danilo terá a concorrência de Willian Formiga na próxima temporada. No dia anterior, seu companheiro de posição destacou que poderia atuar como lateral e zagueiro também. Ao ser questionado sobre as funções em campo, Barcelos ponderou da disponibilidade.

Danilo Barvelos Lateral-esquerdo do Ceará "Fiz isso [atuar em outras posições] diversas vezes na minha carreira. O professor, acho que ele sabe disso, que ele pode contar comigo onde ele precisar. Vai ser uma disputa sadia, bacana. O Willian é um grande jogador, vinha fazendo grandes temporadas no Vila [Nova] e o time está bem servido de atletas nessa reconstrução e a gente vai fazer um grande ano", avalia o jogador.

HISTÓRICO CONTRA

Diante do Ceará, como oponente, o lateral foi feliz em algumas ocasiões. Quando vestia a camisa do Sport, levantou a taça da Copa do Nordeste de 2014. No Fluminense, marcou em apenas uma oportunidade e foi justamente contra o Alvinegro.

Antes do Vozão, Danilo Barcelos atuou no Botafogo, Vasco e Goiás, quando entrou em campo em 31 partidas em 2022. Bahia, América-MG, Ponte Preta e outros clubes mineiros estão no currículo do jogador.

ASSISTA A COLETIVA: