Daniel Riccardo irá para a AlphaTauri após demissão de De Vries

Com a saída de Nyck de Vries da AlphaTauri, Daniel Riccardo deverá assumir o posto no grid da F1 e substituir o holandês. Daniel já estará presente com a Alpha no GP da Hungria, no próximo dia 23 de julho. O piloto australiano chega por empréstimo junto à RBR, onde é piloto reserva.

"Estou muito feliz por receber Daniel de volta na equipe. Não há dúvidas sobre suas habilidades de pilotagem, e ele já conhece muitos de nós, então a integração será fácil e direto ao ponto. O time também vai se beneficiar muito com sua experiência, já que é um vencedor de oito GPs de F1. Gostaria de agradecer a Nyck por sua valiosa contribuição durante seu tempo na Scuderia AlphaTauri, e lhe desejo o melhor no futuro", comentou Franz Tost, chefe da AlphaTauri.

Em dez etapas na temporada, De Vries não somou um ponto sequer e a AlphaTauri ocupa o último lugar do Mundial com apenas dois pontos, conquistados por Yuki Tsunoda.

De Vries vivia uma forte pressão na AlphaTauri, com constantes críticas de Helmut Marko. O consultor chegou a falar que Christian Horner, chefe da RBR, "não era um grande fã" de Nyck.

A Fórmula 1 tem sua volta marcada para o dia 21 de julho, com GO da Hungria, em Budapeste.