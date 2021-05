Daniel Guedes garante estar bem fisicamente e projeta estreia na Série A: "entregar o melhor jogo"

Recém-chegado ao Fortaleza, o lateral-direito Daniel Guedes disputou sete partidas com a camisa tricolor. Sem tantas oportunidades sob o comando do então técnico Enderson Moreira, devido ao condicionamento físico, o atleta, de 27 anos, vem conquistando a confiança de Vojvoda e figurando na equipe titular com frequência.

Daniel Guedes Lateral do Fortaleza “Era natural que eu fosse sentir um pouco, por conta do período que fiquei sem poder atuar. Isso me prejudicou bastante, embora eu treinasse separadamente na minha casa, na minha academia, todos os dias, mas nada como uma preparação dentro do clube, fazendo todo o trabalho específico para poder estar no nível dos outros atletas. Fisicamente, eu já melhorei bastante e estou bem adaptado a rotina do clube e dos atletas para fazer uma excelente competição que está chegando, a Série A.”

Com a semana cheia para se preparar para o início da Série A do Campeonato Brasileiro, que acontece no domingo (30) diante do Atlético-MG, o lateral-direito Daniel Guedes garantiu que jogar com seriedade e disposição é fundamental para conquistar um grande resultado no Mineirão.

“É uma grande equipe, com grandes jogadores, que está em grandes competições. Nós temos que fazer um jogo com muita seriedade, com muita disposição, e não podemos negociar a vontade, a disposição e a determinação dentro da partida. Se cada atleta se entregar ao máximo e entregar o melhor jogo, tenho certeza que vamos conseguir um grande resultado, ainda que seja uma equipe favorita a grandes conquistas no ano.”

Assista à coletiva na íntegra: