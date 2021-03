Daniel Guedes elogia Enderson e exalta grandeza do Fortaleza: “experiência muito boa”

Foram apenas 7 partidas disputadas em 2020. O lateral-direito Daniel Guedes, defendeu o Cruzeiro na última temporada, na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, e chega ao Fortaleza para substituir a saída de Gabriel Dias. Com um estilo de jogo mais ofensivo, Daniel Guedes acredita que sua maior contribuição ao Tricolor do Pici será nas jogadas de ataque.

“Eu sou um lateral-direito um pouco mais ofensivo. Iniciei a carreira como meia, nas categorias de base do Santos. E quando houve necessidade, eu passei a jogar mais pela lateral. Evolui bastante na marcação, tenho bom passe e no setor ofensivo, nesse último passe, o cruzamento, tem sobressaído neste meu tempo de carreira.”

No Fortaleza, Daniel Guedes reencontrará um velho conhecido: o treinador Enderson Moreira. O comandante do Leão foi responsável por subir Daniel Guedes ao profissional do Santos, em 2014. Além disso, treinou o atleta, também, no Cruzeiro, na última temporada.

“O Enderson é, de fato, uma pessoa muito especial para mim. Não joguei com ele apenas no Cruzeiro, mas ele foi responsável por minha estreia no profissional do Santos. É uma pessoa muito especial.”

A passagem de Daniel Guedes no Fortaleza será a primeira vestindo a camisa de um clube nordestino. O lateral, de 26 anos, é revelado pelo Santos e tem passagem por Goiás e Cruzeiro. Para ele, a grandeza do clube foi um dos motivos para o aceite do convite.

“Eu fiquei extremamente feliz quando soube da oportunidade de poder vestir a camisa do Fortaleza e optei, obviamente, pela grandeza do clube. A gente sabe que no Nordeste as condições, os climas, as viagens, sempre são diferentes. Mas é uma experiência, eu estou me cuidando, me preparando e tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa. Tenho convicção de que será um ano muito iluminado e abençoado para todos nós.”

O Fortaleza volta a campo neste sábado (20), pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, contra o Ceará. O duelo marcará o primeiro encontro das equipes em 2021. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real. Recém-chegado ao clube, Daniel Guedes aguarda ser regularizado no BID para estrear com a camisa tricolor.