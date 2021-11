Daniel Alves tem menor salário fixo do elenco do Barcelona e herda número de Iniesta

O lateral direito Daniel Alves irá receber o menor salário do elenco do Barcelona. Após deixar o São Paulo como um dos nomes mais bem pagos do futebol brasileiro, o atleta de 38 anos aceitou um vencimento menor para o padrão europeu com um contrato de seis meses.

As informações são do jornal espanhol Sport. Nas cláusulas contratuais, há perspectiva de acréscimo salarial, mas isso depende do alcance de metas em curto prazo durante a temporada de 2021-2022.

Apesar do montante mantido em sigilo, os clubes que compõem a La Liga, a 1ª divisão do Campeonato Espanhol, possuem um salário mínimo estipulado em 85 mil euros (R$ 531 mil) por ano.

Camisa 8

Jogador com mais títulos na história do futebol mundial, Daniel Alves se apresentou ao Barcelona na última segunda-feira (15) para a realização de exames médicos. O defensor aguarda a abertura da próxima janela de transferência, em janeiro, para ser inscrito como reforço.

O atleta irá utilizar o número 8 na camisa, uma referência a um dos maiores ídolos da história do time culé: o espanhol Andrés Iniesta. Contemporâneo de Dani no time, o meia atua no futebol japonês e está reta final da carreira nos gramados.

O técnico do Barça é Xavi, outra estrela que também atuou com o lateral na equipe. Há expectativa é de que o jogador possa agregar experiência ao jovem elenco e busque retomar a força física em breve.