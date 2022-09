Daniel Alves tem lesão grave no joelho e deve perder Copa do Mundo

O lateral-direito Daniel Alves, de 39 anos, deve peder a Copa do Mundo do Catar. O Pumas, do México, divulgou nesta quinta-feira (29) que o atleta lesionou o ligamento colateral medial do joelho direito.

O defensor chegou ao clube mexicano em julho, após passagem pelo Barcelona, da Espanha. No Pumas, disputou 12 partidas, com três assistências. Aos 39 anos, lidou com críticas da imprensa local e ficou de fora da convocação de Tite para os amistosos preparatórios para o Mundial realizados na Data FIFA de outubro, contra Gana e Tunísia.

A equipe mexicana não estipulou prazo de recuperação, mas dependendo da gravidade da lesão, Daniel Alves deve desfalcar a equipe entre 8 e 12 semanas.

Nas redes sociais, Daniel Alves escreveu: “Vão zicar outro pelo amor de Deus (risos)! Meu amigo Diogo me acertou no treino e por precaução não viajei”, ao comentar a notícia da lesão.

